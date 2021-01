Purtroppo, dove le strade comunali presentano dei rettilinei, le auto accelerano creando pericoli per i pedoni che rischiano molto, specie se attraversano da un marciapiede all'altro. Per arginare il problema sono stati posti in città dei dossi artificiali per far moderare la velocità agli automobilisti.

Il sindaco Roberto De Donatis ha spiegato che in più punti della città, sia in centro sia in periferia, sono stati posizionati i dossi dopo che i residenti di alcune zone hanno sollecitato l'amministrazione comunale a porre un rimedio al problema. Così sono stati installati diversi dossi artificiali per limitare la corsa di mezzi pesanti e auto.

I punti in cui sono stati posizionati sono quelli richiesti dagli stessi cittadini. «Non è possibile rischiare ogni giorno di essere investiti quando si rientra a casa - dice un uomo che abita in via Santa Lucia -. Ringraziamo il Comune che ci ha ascoltati».