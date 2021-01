In vista del ritorno a scuola degli studenti delle Superiori, il sindaco Piero Sementilli e l'assessore ai Trasporti Enrico De Angelis, hanno trovato l'accordo con il Cotral per raddoppiare le corse da e verso Veroli e Frosinone. Comunicano le novità proprio Sementilli e De Angeli: «Per chi deve raggiungere gli Istituti superiori di Veroli questi sono gli orari. Prima corsa: partenza dal Monumento alle 6,45, arrivo a Veroli alle 8 per il primo ingresso.

Seconda corsa: partenza dal Monumento alle 8,40, arrivo a Veroli alle 9,15 per il secondo ingresso. Al ritorno: prima corsa alle 13,10 con arrivo a Ripi alle 14,40, seconda corsa dalle 15,10 alle 16,40. Per Frosinone invece: prima corsa alle 7,05 con arrivo alle 8,20, seconda corsa alle 9 con arrivo alle 9,30. Al ritorno: prima partenza alle 13,40 con arrivo alle 14,40, seconda partenza alle 15,05 con arrivo alle 16,20».