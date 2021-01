È stato pubblicato sul sito Internet del Comune un avviso congiunto con l'Acea, riguardante la sostituzione dei contatori idrici. Questo il contenuto del testo, con le informazioni per la presentazione delle richieste.

«Comune e Acea-Ato 5 - recita l'avviso - informano che, per offrire un servizio sempre più di qualità e conformarsi alle norme in materia, è stato avviato un piano di sostituzione dei contatori idrici. Il Gestore del Servizio integrato, in base alla più recente normativa, è obbligato a procedere al controllo e alla verifica degli strumenti di misurazione legali, quali sono appunto i contatori dell'acqua.

La sostituzione è completamente gratuita e sarà effettuata da personale autorizzato della ditta "Enerservices Gas" (tel. 081/18948973), munito di apposito tesserino di riconoscimento con foto. Qualora il contatore risulti pienamente accessibile, non è richiesta la presenza del titolare della fornitura, o di un suo delegato; se invece, per svolgere la sostituzione fosse necessario accedere nella proprietà privata, il titolare sarà contattato dalla ditta incaricata per concordare un appuntamento. Gli interessati riceveranno in tempo un avviso con tutte le informazioni. Per ogni necessità - conclude la nota - è possibile contattare Acea-Ato 5 al numero verde 800-639251 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19; il sabato dalle 8 alle 13, eccetto i festivi».