Era attesa e non si è fatta attendere. Come preannunciato dai bollettini meteo, la neve in provincia di Frosinone è caduta anche a bassa quota. Ieri la prima giornata in "zona arancione" per il Lazio, con le nuove limitazioni alla circolazione, in Ciociaria è stata caratterizzata dal... bianco. Il bianco della neve. Un risveglio felice per i bambini che con il passare delle ore, dopo aver atteso e sbirciato dalla finestra i fiocchi che cadevano, in molti paesi sono riusciti a realizzare un pupazzo di neve. E di pari passo con i fiocchi che cadevano, sono stati tappezzati i social di video e immagini dei paesi imbiancati. I Comuni hanno subito allertato le rispettive protezioni civili per monitorare la situazione. In azione mezzi spargisale e spazzaneve. Monitoraggio anche delle forze dell'ordine e della polizia locale.

In molte zone la neve è caduta in abbondanza e i Comuni hanno deciso di chiudere le scuole che ricadono sui loro territori per la giornata di oggi. A preoccupare soprattutto il rischio gelo.

Frosinone

I fiocchi nel capoluogo hanno iniziato a cadere intorno alle 10. Nel pomeriggio, in alcune zone, la neve ha raggiunto anche i dieci centimetri. Le foto delle strade, dei tetti, delle auto, dei parchi imbiancati hanno fatto il giro dei social. Fin dalle prime ore, gli automezzi spargisale e spazzaneve, incaricati dall'amministrazione comunale e coordinati dal sindaco, sono stati al lavoro per evitare gli accumuli a terra.



Ceccano

Città imbiancata dal tardo mattino fino alle 16 del pomeriggio. Anche i paesi dell'hinterland sono stati coperti dalla coltre di neve, giunta fino alle pendici delle montagne che circondano la Valle del Sacco.

Area nord

L'area nord, così come quella a sud di Roma, è stata una delle zone più colpite dalla nevicata di ieri. In mattinata sono subito entrati in funzione i mezzi spargisale a Paliano, con i volontari della protezione civile e dipendenti comunali che hanno monitorato la situazione.

Anche a Fiuggi subito in moto la macchina amministrativa che con le forze di polizia locale è stata presente su tutte le arterie stradali. Gli uomini della protezione civile si sono immediatamente attivati. Ad Anagni mezzi spargisale sin dalla serata di sabato. Ieri le operazioni sono proseguite con la pulizia su molte strade. Intervento anche dell'Anc. Imbiancata pure Alatri che dall'Acropoli ha visto il consueto splendido scenario. In azione protezioni civili e mezzi spargisale. Nessun particolare disagio nei tanti piccoli comuni dell'area nord per certi versi abituati alle nevicate di queste piccole proporzioni. Tanta neve è caduta sulle due stazioni invernali di Filettino (Campo Staffi) e Guarcino (Campo Catino). Un anno che sembra una beffa, vista l'enorme quantità di neve presente sulle piste da sci rimaste chiuse per via dell'emergenza covid. Stazioni invernali comunque che nelle giornate di sole stanno avendo un'alta frequenza di famiglie e appassionati.



Ferentino e Patrica

Abbondante nevicata anche a Ferentino. La protezione civile e il personale del Comune in azione sulle strade per monitorare la situazione. Nel pomeriggio un incidente si è verificato alle porte del centro dove si sono scontrate due auto. Sull'autostrada del Sole, tra Ferentino e Frosinone, la neve ha colto di sorpresa un motociclista di Roma di quarantasette anni che è caduto. Soccorso e trasportato all'ospedale di Alatri. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Attivato il C.O.C anche a Patrica dove la protezione civile, l'amministrazione comunale e i responsabili degli uffici hanno valutato le azioni da intraprendere. I mezzi spargisale e spazzaneve in azione per limitare la formazione di ghiaccio sulle strade.

Sorano e Valcomino

La coltre bianca ha coperto i monti della Valcomino e del Sorano arrivando fino in pianura. In serata, complice la pioggia, la situazione a valle è migliorata rimanendo invece critica nelle zone più alte, oltre i 500 metri di quota. Centri operativi comunali in pre-allerta e protezioni civili locali al lavoro su numerose strade del comprensorio per monitorare la situazione. Ad Arpino, in località Colle Lo Zoppo, i volontari delle protezione civile hanno misurato un accumulo di tredici centimetri di neve. Imbiancate da una spessa coltre bianca le località Servelle e Marrone. Problematica la circolazione anche su alcune strade montane in territorio di Picinisco, Settefrati e Campoli Appennino e Pescosolido, dove i rispettivi sindaci, insieme al loro collega di Arpino, hanno ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, soprattutto per evitare problemi con i trasporti in vista della formazione di ghiaccio sulle strade. A Sora spargisale in azione sulla salita che conduce all'ospedale Santissima Trinità.



Veroli

Neve caduta in abbondanza a Prato di Campoli, dove già nei giorni scorsi lo scenario era molto suggestivo. Il pianoro è stato monitorato anche ieri dagli agenti della polizia locale soprattutto per la viabilità. Controlli anche in altre aree della città e interventi. I vigili urbani coordinati dal comandante Massimo Belli hanno provveduto a vigilare per evitare eventuali situazioni di pericolo sulle strade. In serata il sindaco ha disposto la chiusura in via precauzionale di alcune strade per il pericolo ghiaccio. Infatti i fiocchi di neve sono caduti su tutto il territorio, soprattutto per la gioia dei bambini che sono scesi in giardino e in strada per realizzare pupazzi di neve.



Boville e M.S.G. Campano

Coltre bianca anche nei paesi di Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano e Strangolagalli dove la neve è iniziata a cadere intorno alle 11. Molte le immagini e i video realizzati dai cittadini e pubblicati sui social.

Cassino e Cassinate

La scena più suggestiva l'ha regalata l'abbazia imbiancata. La casa di San Benedetto si è tinta di bianco con una maestosità ulteriore alle mura di un cenobio che ha sfidato i secoli. Poi, in macchinata, i fiocchi di neve hanno sfiorato la città di Cassino come pure il circondario, come Cervaro, San Vittore, Sant'Elia

A Pontecorvo, per gran parte della giornata, è scesa la neve. Dal Comune è stata subito attivata la macchina di controllo con la Protezione civile in campo per verificare eventuali situazioni di necessità. Ha nevicato tutta la domenica a Esperia. Per questo il sindaco Giuseppe Villani, ieri pomeriggio, dopo aver constatato i disagi e i pericoli per la circolazione , ha deciso con un'ordinanza di chiudere per oggi tutte le scuole del paese. Neve anche su Vallemaio, qualche fiocco è caduto a San Giorgio a Liri.

Sui monti la neve si è fatta abbondante, soprattutto a Viticuso, Terelle, Acquafondata (la situazione più critica a Casalcassinese) e Vallerotonda. In quest'ultima zona, in particolare a Cardito, c'è in azione una ditta locale specializzata per pulire le strade e per evitare la formazione di ghiaccio.

Scuole chiuse

A preoccupare è soprattutto il rischio gelo. Pertanto, per evitare problemi agli scuolabus o alle auto, in diversi comuni le scuole saranno chiuse. La campanella non suonerà a Frosinone, Fumone, Serrone, Trivigliano, Vico nel Lazio, Torre Cajetani, Anagni, Collepardo, Fiuggi, Patrica, Supino, Ferentino, Sgurgola, Alatri, Veroli, Boville Ernic, Acuto, Paliano, Piglio, Guarcino, Ripi, Torrice, Filettino (elementare chiusa e materna aperta), Amaseno, Trevi nel Lazio, Esperia, Arpino e Pescosolido.