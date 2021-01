Emergenza maltempo Neve in Ciociaria e scuole chiuse: l'elenco completo dei Comuni interessati A preoccupare è soprattutto il rischio gelo. Pertanto, per evitare problemi agli scuolabus o alle auto, in diversi comuni le scuole saranno chiuse

Un'immagine della nevicata di oggi in Ciociaria Un'immagine della nevicata di oggi in Ciociaria

La Redazione 17/01/2021 21:10 letto 3 volte

A preoccupare è soprattutto il rischio gelo. Pertanto, per evitare problemi agli scuolabus o alle auto, in diversi comuni le scuole saranno chiuse. La campanella non suonerà a Frosinone, Fumone, Serrone, Trivigliano, Vico nel Lazio, Torre Cajetani, Anagni, Collepardo, Fiuggi, Patrica, Supino, Ferentino, Sgurgola, Alatri, Veroli, Acuto, Paliano, Piglio, Guarcino, Ripi, Torrice, Filettino (elementare chiusa e materna aperta), Amaseno, Trevi nel Lazio, Esperia, Arpino e Pescosolido e Boville Ernica.

La situazione è aggiornata alle 21.15 di oggi, domenica 17 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato