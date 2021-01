Oggi in Italia si registrano 12.545 nuovi casi di coronavirus (130 in più rispetto al dato iniziale delle 17,30) su 211.078 test eseguiti, tra tamponi antigenici e molecolari. Le vittime sono 377. Questi i dati odierni rilasciati dal ministero della Sanità nel bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid-19. Ieri 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti. Il tasso di positività crolla al 5,9%.

Il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è di 2.503 (-17 da ieri). I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono in totale 22.757 (-27). Sono 16.510 i guariti nelle ultime 24 ore, che così salgono a quota 1.745.726, mentre gli attualmente positivi scendono a 553.374 (-4.343). Scende sotto la soglia critica la percentuale dei posti letto occupati in intensiva: è al 29%.