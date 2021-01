Nevica su tutta la Ciociaria. Come avevano anticipato le previsioni meteo, quest'oggi la provincia di Frosinone si è svegliata con una pioggia di fiocchi bianchi. Segnalazioni sulle precipitazioni nevose arrivano un po' dappertutto: Sora, Alatri, Anagni, solo per citare alcune delle città dove si sta registrando il fenomeno. Per la felicità dei bambini ma un po' meno per quella degli automobilisti, per i quali si consiglia estrema prudenza. Occhio dunque all'allerta diramata dalla protezione civile che nei giorni scorsi ha parlato di "accumuli generalmente deboli a quote collinari".