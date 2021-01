Purtroppo la mano dei soliti ignoti è sempre pronta a colpire. E sempre a discapito dell'ambiente, del territorio. Un altro scempio in zone periferiche. Questa volta la segnalazione dell'abbandono dei rifiuti arriva da Panicelli. A denunciare l'indecenza un cittadino. E dopo l'interessamento del bovillense arriva la segnalazione anche da Radio Boville e Fare Verde sempre attenti alle tematiche ambientali. Diverse le sollecitazioni e le denunce dalle due associazioni.

Le numerose buste di rifiuti si trovano a lato della strada tra Monte di Fico e Panicelli. Nonostante le segnalazioni per smascherare i furbetti, il degrado avanza sempre più. A farne i conti, come detto, soprattutto le zone periferiche. L'appello delle persone civili, che amano l'ambiente e lo rispettano è quello di cercare elementi che possano incastrare gli autori dello scempio.

Appello soprattutto al buonsenso delle persone, ma purtroppo in tanti continuano a sporcare il territorio e di differenziare non ci pensano proprio e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.