Servizi importanti al via da oggi e fino al 31 gennaio nel Cup di Veroli. Importanti anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, per evitare meno spostamenti tra città. Parliamo del servizio di scelta e revoca del medico e quello di esenzione su prestazioni sanitarie attivo nei poliambulatori della Asl di via Lucio Alfio. Per tutto il mese dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni lunedì, venerdì e sabato, gli utenti potranno accedere a questo importante servizio che interessa una vasta fetta della popolazione di Veroli, non dovendosi recare più al Cup di Frosinone come avvenuto finora per carenza di personale.



Il commento

«Ci siamo attivati immediatamente per dare risposte alla cittadinanza – dicono il sindaco Simone Cretaro e il consigliere delegato alla Sanità, Egidio Lombardi – e abbiamo trovato in sinergia con la direzione distrettuale della Asl provinciale, che ringraziamo per la disponibilità e la pronta risposta data, la soluzione ad una problematica che, specie in questo periodo di emergenza epidemiologica, consentirà meno spostamenti tra città.

Il nostro impegno sui servizi sanitari - aggiungono Cretaro e Lombardi - continuerà per rafforzare progressivamente e qualitativamente quelli territoriali al fine di consentire ad una comunità numerosa come quella di Veroli di avere accessi indispensabili di prossimità, come appunto quelli della scelta e revoca del medico e quella delle esenzioni su prestazioni di rilevante impatto sociale».