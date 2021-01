Anziano cade dal letto e l'inquilino del piano di sotto chiama i soccorsi.

È accaduto ieri mattina a Isola del Liri dov'è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora per entrare nell'appartamento di via Nazionale in cui vive l'anziano e permettere agli operatori sanitari di soccorrerlo.

L'uomo era cosciente ed è stato sottoposto alle cure del caso.