Insieme alle scuole superiori, lunedì prossimo, ripartirà anche l'ascensore inclinato. In queste ore si stanno, infatti, completando le prove di funzionamento e il 18 gennaio l'impianto meccanizzato di collegamento tra piazzale Vittorio Veneto e via Moro sarà pienamente operativo. Alle 7.35 è prevista la prima corsa dalla stazione di valle, mentre dal centro storico la cabina scenderà alle 7.55. In totale, tra andata e ritorno, sono previste 36 corse giornaliere; l'ultima alle 18.55 da valle e alle 19.15 da piazzale Vittorio Veneto.

All'inizio si era pensato alla data del 28 gennaio per la ripartenza, ma l'Amministrazione Ottaviani, dopo aver effettuato i necessari interventi di manutenzione, ha voluto riconsegnare alla cittadinanza il prima possibile un mezzo di trasporto che sta aspettando da tanto tempo e che, nelle parentesi di esercizio, è stato molto apprezzato.

Un'infrastruttura che, se funzionante a pieno regime, costituirebbe un formidabile incentivo alla mobilità alternativa e un pieno disincentivo all'uso del mezzo privato, con tutto ciò che ne conseguirebbe a livello di miglioramento della vivibilità degli spazi urbani e di qualità dell'aria, oltre che di velocità negli spostamenti considerato che in pochi secondi si riesce a passare dalla parte bassa alla parte alta della città e viceversa. L'impianto sarà gestito dall'azienda che, di recente, si è aggiudicata l'appalto per il tpl di Frosinone e che da qualche mese sta operando sulle strade frusinati e che si occuperà anche delle spese di manutenzione.

Come da capitolato di gara, rispetto al passato il servizio prevede un unico biglietto per usufruire oltre che delle "circolari" anche dell'ascensore. Il ticket base, della durata di novanta minuti, costerà un euro, quello per un numero illimitato di viaggi tre euro. Chi acquisterà il biglietto a bordo pagherà due euro.

'abbonamento mensile, comprensivo dell'ascensore inclinato, costerà 35 euro. L'abbonamento annuale, invece, 350 euro.

Per una corsa sull'ascensore inclinato si pagheranno 50 centesimi, 15 euro per l'abbonamento mensile e 150 per quello annuale. Viaggi gratis per i minori di 14 anni, gli over 65 e i disabili. Per gli studenti con più di 14 anni è prevista una riduzione del 50% dell'abbonamento.

Entrato in funzione nel 2010 per cambiare la mobilità cittadina, favorendo in prospettiva la pedonalizzazione del centro storico, l'ascensore inclinato di Frosinone è stato fino a ieri un "flop" storico, capace di far impallidire ogni altra opera pubblica. È rimasto fermo un giorno sì e l'altro pure, un mese sì e l'altro pure. Anzi, un anno sì e l'altro pure. Adesso, dovrebbe aver risolto tutti i suoi problemi e dovrebbe finalmente assolvere alla funzione per cui è stato concepito.