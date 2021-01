Il Dott. Eleuterio D'Ambrosio è il nuovo Direttore Sanitario di INI Città Bianca. Il nuovo incarico nella struttura di Veroli del Gruppo INI ha preso il via all'inizio dell'anno. Il Dott. D'Ambrosio è un medico noto e apprezzato sul territorio per aver precedentemente ricoperto con attenzione e competenza il ruolo di Direttore del Distretto "C" della Asl di Frosinone.

"Sono molto felice ed entusiasta di intraprendere questa nuova tappa professionale, in una struttura sanitaria che da molti anni rappresenta un presidio fondamentale per la salute dei cittadini. Ho sempre apprezzato lo slancio all'innovazione, la professionalità e la dedizione per la cura del paziente di questa realtà e colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Faroni per la fiducia e l'opportunità".

La chiusura è sull'attualità. "Iniziare nel mezzo di questa pandemia da Covid 19 rappresenta un ulteriore stimolo e con l'avvio della campagna di vaccinazione si apre un orizzonte di grande speranza. L'esperienza che stiamo vivendo richiama ancor più alla necessità di una sanità strutturata e a una sempre più stretta sinergia tra pubblico e privato".

"INI Città Bianca" – conclude D'Ambrosio – "oltre a dare un contributo imprescindibile in questa fase emergenziale, è una struttura sicura e i pazienti possono accedere con serenità a tutti i servizi grazie ai presidi e alle procedure messe in atto. L'invito quindi è a non trascurare la prevenzione, a non rimandare le cure. Proprio in quest'ottica e per favorire il più ampio accesso da parte dei cittadini alle prestazioni sanitarie, a partire dal mese di gennaio i nostri ambulatori saranno aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi". Al Dott. D'Ambrosio le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro dalla Dirigenza e da tutto il personale del Gruppo INI.