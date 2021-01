Nell'ultima seduta, la giunta comunale ha preso atto del regolamento di videosorveglianza con il sistema delle fototrappole. Come da prassi, la proposta di deliberazione sarà dunque portata all'attenzione del Consiglio comunale, al fine dell'adozione.

Il progetto di videosorveglianza in oggetto è volto specificatamente alla tutela ambientale e del patrimonio comunale, per contrastare episodi di vandalismo e per individuare e perseguire quanti dovessero depositare abusivamente rifiuti in ambiti particolarmente sensibili.

L'amministrazione Ottaviani intende così contrastare l'increscioso fenomeno dell'abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti nel territorio comunale, mediante fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e loro pertinenze; aree verdi).

Il sistema mira alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e/o di sostanze pericolose, oltre che al rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. Gli apparecchi elettronici porteranno, inoltre, anche alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici o di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia municipale o delle forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico.

Il sistema di fototrappole andrà quindi ad aggiungersi al progetto "Città in video", grazie al quale sono già state installate oltre 500 telecamere su tutto il territorio.