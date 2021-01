Il Liceo ceccanese prosegue nella serie di incontri on-line. L'iniziativa virtuale, questa volta, ha collegato i ragazzi di ben sei Istituti superiori della provincia in un dialogo sulla tolleranza religiosa e sulla comprensione reciproca. Alle 10 di questa mattina gli studenti, e chiunque abbia voluto assistere all'incontro, ha potuto farlo collegandosi in streaming. Hanno partecipato in videoconferenza il vescovo della Diocesi di Frosinone-Ferentino-Supino, monsignor Ambrogio Spreafico, e il rabbino capo di Roma Riccardo di Segni.

Questa la descrizione dell'evento sul sito del liceo: «Si sono odiati per secoli: c'è voluto un Concilio e la santità di Giovanni XXIII per riavviare un rapporto di rispetto e fiducia reciproca, che però mostra ancora tante crepe nel modo di pensare della gente. E così per discutere di dialogo, religioni, antisemitismo, linguaggi di odio, persecuzioni il rabbino capo di Roma, Riccardo di Segni e il vescovo di Frosinone, Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione episcopale per il Dialogo interreligioso, incontreranno i ragazzi del Liceo venerdì 15 gennaio alle ore 10.

L'incontro sarà pubblico e trasmesso sui canali social del Liceo, Facebook e YouTube Al dibattito tra il vescovo e il rabbino parteciperanno anche i ragazzi del Liceo "Turriziani" e del Liceo "Severi" e dell'Istituto "Bragaglia" di Frosinone; quelli del "Sulpicio" di Veroli e del "Filetico" di Ferentino. La regia e il supporto tecnico vengono forniti dal Liceo di Ceccano, con i ragazzi del team "Engine4you"».