Se n'è andato ieri sera a 61 anni, allo Spaziani di Frosinone. Cervaro è sconvolta dalla morte di Gaetano Marandola, già consigliere comunale e collaboratore dell'attuale sindaco. Ed è proprio lui a salutare una persona tanto cara alla comunità, altra vittima della pandemia.

"E' andata via una parte di noi. Perchè sei stato l'anima di questo gruppo, fratello, sostenitore, amico e faro guida. Il tuo sguardo resterà impresso nelle nostre menti: sguardo competente, sincero, vigile e attento. Grazie per il tuo esempio, per la tua dedizione: a volte la vita ci stupisce, ma tu ci hai insegnato a lottare e crederci".