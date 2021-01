Sono 7.270 i vaccini somministrati della Asl di Frosinone. L'aggiornamento, alle ore 19 di ieri, vede nel Lazio 89.852 vaccinazioni con un incremento giornaliero di 4.932. La Asl del Lazio con più vaccinati è la Roma 1 con 10.069, seguita da Roma 2 con 8.796 e da Roma 5 con 7.666. Quindi, in quarta posizione, c'è Frosinone. Nelle altre province Latina è a 5.183, Viterbo a 4.672 e Rieti a 2.561. Il 61,5% dei vaccinati e donna, mentre il restante 38,5% è uomo. Nel Lazio la fascia con più vaccinati è quella tra i 50 e i 59 anni con 23.296 persone, seguono poi quanti hanno tra i 40 e i 49 anni con 18.815, quelli tra i 30 e i 39 anni con 15.244, quelli tra 60 e 69 anni con 14.411 e quanti hanno tra i 20 e i 29 anni con 10.928.

Numeri più modesti per le altre fasce d'età: chi ha tra i 70 e i 79 anni ne ha ricevuti 2.155, un po' di più ne sono stati somministrati alla categoria 80-89 anni con 2.956 dosi, ci sono poi 1.760 vaccini destinati agli ultra novantenni. Infine, altri 287 dosi hanno ricevuto i giovani nella fascia compresa tra i 16 e i 19 anni In tutta Italia sono 908.989 le vaccinazioni. Rispetto alle dosi consegnate, le percentuali più alte di somministrazione si riscontrano in Campania con l'85,6%, in Veneto con il 77,8%, in Umbria con il 76,5%, in Toscana con il 75,4%, in Emilia Romagna con il 73,5%, in Abruzzo con il 72% e nelle Marche con il 70,8% tra le regioni con almeno il settanta per cento. A seguire Valle d'Aosta con il 67,1% e il Lazio con il 64,6%. In coda la Calabria con il 39,4%, la Basilicata con il 42,5% e il Molise con il 52%. Sono stati vaccinati 695.937 operatori sanitari, 140.342 persone tra il personale non sanitario e 72.710 ospiti di strutture residenziali.