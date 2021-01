Una tragedia inspiegabile quella accaduta a Mondragone nel pomeriggio di ieri. Rocco Palmieri, 56 anni, è morto incastrato tra le lame della fresa del suo trattore.

Un incidente agricolo mentre lavorava su un terreno. Lui, carabiniere libero dal servizio, per cause ancora da accertare, è finito incastrato con gli arti inferiori nella fresa del trattore. I vigili del fuoco hanno lavorato non poco per tentare di liberarlo. Ma nel frattempo Rocco Palmieri è deceduto.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del carabiniere. Saranno le indagini a far chiarezza sull'accaduto.