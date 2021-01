Ieri a Pastena i Carabinieri della Stazione di Pico hanno arrestato un 46enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l'abitazione dall'uomo rinvenendo circa 5 grammi di stupefacenti suddivisi in diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione e circa 1000 euro in contanti, verosimilmente frutto dell'attività di spaccio, nonché due banconote da 50 euro palesemente contraffatte.

L'uomo, pertanto, come disposto dall'A.G. di Cassino è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Durante la stessa operazione i militari operanti hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 39enne di Castro dei Volsci trovato in possesso di due involucri contenenti circa due grammi di cocaina, stupefacente detenuto per uso personale.