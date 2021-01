In arrivo domani sera su Italia Uno alle 21.15 un ampio servizio sui misteri del castello di Fumone. Andrà in onda all'interno della seconda puntata del programma "Freedom – Oltre il confine" giunta alla sua quarta stagione condotto da Roberto Giacobbo per la regia di IcoFedeli. La prima puntata della scorsa settimana ha registrato uno share medio del 6,7% raggiungendo punte del 9,5%, confermandosi in questo modo, la terza rete più vista del venerdì sera con oltre 1.400.000 di telespettatori.

Uno dei servizi riguarderà quindi i segreti e misteri del castello di Fumone. Le telecamere di Freedom infatti sveleranno le stanze e i segreti di uno dei castelli più importanti e meglio conservati in Italia: quello di Fumone che ha mille anni, un punto di avvistamento, una fortezza per la difesa di Roma, un luogo ricco di storia ma anche di leggende. Qui sono morti un papa e un anti-papa e qui si dice sia accaduto qualcosa di miracoloso.

E non solo: tra le sue mura è custodita la mummia di un bambino e si dice che il fantasma di sua madre faccia ancora avvertire la sua presenza. Insomma una ottima vetrina per il simbolo di Fumone e domani sera se ne avrà visione. Ovviamente molto soddisfatto di questo risultato d'immagine è il sindaco Maurizio Padovano che vedrà il suo paese andare in onda su un'emitetnte nazionale e sarà visto da milioni di spettatori.