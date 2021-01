Ha compiuto cento anni Maria Venditti. Il sindaco Piero Sementilli, l'assessore ai servizi sociali Patrizia Cortina, i consiglieri Pullo e Botticelli insieme al comandante dei vigili urbani, hanno fatto visita a nonna Maria per portarle l'augurio dell'intera comunità. Circondata dall'affetto dei suoi cari e degli amministratori, nonna Maria ha spento cento candeline, un traguardo importante soprattutto in questo periodo in cui non sempre le notizie sono positive ed un compleanno importante come questo assume un valore davvero speciale.

Nonna Maria sta bene, vive giornate tranquille, è serena, ha trascorso una vita dedicandosi alla famiglia e alla casa ed ora si gode le sue giornate dai ritmi lenti.

Il sindaco Sementilli, assessori e consiglieri hanno consegnato a nonna Maria una targa ricordo del grande giorno con gli auguri di tutto il paese.