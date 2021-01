Ladro di sigarette finisce in manette. Martedì notte a Broccostella i carabinieri del Norm della compagnia di Sora, unitamente a quelli della stazione di Alvito, hanno tratto in arresto un giovane di ventuno anni originario della Costa d'Avorio e in Italia senza fissa dimora, già censito per vari reati contro la persona e il patrimonio. I militari dell'Arma, su indicazione della centrale operativa, hanno raggiunto un bar non lontano dall'uscita della superstrada dove era appena scattato l'allarme. Hanno constatato che era stata infranta una vetrina con un estintore e asportate circa venti stecche di sigarette.

Il ladro si aggirava ancora nelle vicinanze del bar ed è stato colto in flagrante mentre tentava di mettere a segno un ulteriore furto dopo aver rotto il finestrino di un furgone di proprietà di un'azienda di autonoleggio parcheggiato nella zona. Dalla perquisizione sono saltate fuori le stecche di sigarette rubate. Il giovane africano è stato tratto in arresto sia per il furto perpetrato ai danni del bar che per quello tentato ai danni del furgone. Le sigarette sono state restituite al titolare del locale, mentre l'autore del furto è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa rito direttissimo.

«Un'azione ovviamente da condannare soprattutto perché va a creare disagi a gente che lavora e che in questo periodo soffre anche le difficoltà economiche legate al Covid - ha commentato il sindaco Domenico Urbano - Queste azioni vanno condannate assolutamente, ma a prescindere dalla provenienza e dal colore della pelle di chi le commette». Da qui il suo invito a placare gli animi, specie dopo gli aspri commenti che hanno infiammato i social.