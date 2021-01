Pubblicato un avviso inerente alla procedura di accreditamento per le attività commerciali che intendono accettare i buoni di solidarietà che verranno erogati per fronteggiare le difficoltà economiche derivate dall'emergenza Covid-19. A renderlo noto l'amministrazione comunale di Strangolagalli con un avviso pubblicato sul sito.

«I buoni saranno spendibili per l'acquisto di prodotti di prima necessità - sottolineano dall'Ente - e comunque saranno sempre esclusi alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la casa (es. stoviglie e collegati.), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie».

Come partecipare

Per manifestare il proprio interesse sarà possibile compilare l'apposito modello (disponibile sotto) recapitandolo all'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Strangolagalli entro le 12 del 3 aprile, con le seguenti modalità: per posta elettronica a segreteria@comunedistrangolagalli.it; per posta elettronica a remo.maini@comunedistrangolagalli.it; consegna a mano».