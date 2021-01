Aveva solo 39 anni Elisabeth Durazzo. Era infermiera all'ospedale Spaziani di Frosinone. È morta a causa di un improvviso malore. Lascia due figli e una famiglia che la amava moltissimo.

Una donna gentile e cordiale che adorava il suo lavoro che portava avanti con passione e dedizione. Sconvolta la comunità di Aquino, dove la donna viveva.

A ricordarla, in un accorato post, il sindaco Libero Mazzaroppi "Aquino piange una delle sue figlie migliori, una giovane moglie e una fantastica mamma.

Elisabeth... solo pochi giorni fa avevi scritto sul tuo profilo "Welcome 2021 e non fare scherzi". Il destino è crudele perchè.. oggi non ci sei più.

Nessuno nella nostra Città riesce a trattenere le lacrime e a placare lo sconforto per te e per i tuoi cari cui, ti assicuro, sarà umanamente impossibile alleviare il dolore e lo strazio. Sarai sempre presente in mezzo a tutti noi, da qui all'eternità".