L'emergenza coronavirus non è ancora terminata e ancora una volta nel mirino finisce una scuola. Infatti a seguito della notizia di una possibile positività Covid 19 nella classe terza media della scuola di Trevi, l'amministrazione comunale rende noto che il referente Covid dell'istituto, ha già provveduto ad avvisare la Asl.

Sono stati altresì avvisati i genitori di tutta la classe che cautelativamente è stata chiusa per effettuare la disinfestazione e i controlli previsti dalla normativa vigente.

La situazione pertanto è sotto controllo, si terranno regolarmente le lezioni della prima e seconda classe, così come prevedono le disposizioni in merito. Che la battaglia sia ancora lunga lo dimostrano queste situazioni nella speranza che tutto vada per il meglio.

L'importante che subito è stato attivato il protocollo.