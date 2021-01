Buche e marciapiedi dissestati. I cittadini lamentano uno stato delle strade piuttosto critico. Oltre a essere causa di numerosi sinistri, diventano un percorso a ostacoli per automobilisti e pedoni. Nel corso della conferenza di fine anno il primo cittadino ha preannunciato l'attivazione di alcune applicazioni dedicate alla comunità peraiutare a segnalare luoghi e criticità così da agevolare gli interventi degli operai comunali per le riparazioni.

Ma, per ora, il servizio non è stato ancora attivato e così i cittadini continuano a usare i social per evidenziare la presenza di buche, aree dissestate, e criticità presenti sulla carreggiata e non solo. «Tutti questi "buchi" sono causati dai mille scavi che le aziende del gas, dell'acqua della fibra ottica hanno fatto negli anni usando sabbia e altri materiali per "rattoppare" evidenzia un residente del centro così alla fine camminiamo su strade che sembrano uscire da un luogo di guerra».