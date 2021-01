La musica era una sua grande passione e lo ha accompagnato anche in questi mesi difficili per tutti, costretti a restare in casa. E proprio la sua musica ha fatto compagnia anche ai tanti che non si sono mai persi un appuntamento con lui in diretta Facebook.

I tanti che ieri sono rimasti increduli davanti alla notizia della sua scomparsa. È morto all'età di 51anni Ambrogio Navarra, per tutti "Ambro dj". I funerali domani alle 10.30 nella chiesa a Sant'Agata.

Proprio a Sant'Agata viveva Ambrogio, da tutti conosciuto soprattutto per la passione della musica.

Tante le dirette nel periodo del lockdown, che hanno fatto compagnia non solo dal suo profilo Fb, ma anche dai vari gruppi come quello creato durante l'emergenza sanitaria "Per non sentirci soli-Ferentino unita".

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. E anche dalla pagina di Radio Ferentino il saluto: «Ciao Ambrò. È anche un po' merito tuo, della tua passione, della tua voglia di musica che Radio Ferentino è ripartita».