Sei oggetti volanti non identificati appaiono in una foto scattata da Casamari e che risale al mese di luglio del 2018. Foto pubblicata dal centro ufologico mediterraneo, di Benevento. Il C.UFO.M. ha infatti aperto gli archivi e pubblicato una serie di foto dei migliori avvistamenti pubblicati nel 2020. Si tratta di una vera e propria ondata di segnalazioni di avvistamenti ufo che hanno riguardato diverse località italiane.

Tra queste anche la Ciociaria, esattamente da Casamari nel comune di Veroli. «Da Casamari (Frosinone) sono stati avvistati ben sei oggetti volanti non identificati in una foto risalente a luglio 2018 quando ancora i satelliti Starlink ancora non erano stati lanciati in batteria». Si legge sul sito del centro ufologico mediterraneo dove è stata pubblicata, tra le numerose foto arrivata da nord a sud dell'Italia, anche quella da Casamari dove sono stati avvistati sei oggetti volanti non identificati. Questo ovviamente non significa che siamo di fronte a oggetti o fenomeni di origine extraterrestre.