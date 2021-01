La decisione della Regione Lazio è piovuta perentoria anche sulle scuole ceccanesi: si tornerà in classe negli Istituti superiori, salvo nuove disposizioni, lunedì 18 gennaio. Dalle parole delle dirigenti, raccolte negli ultimi giorni, tutte le scuole della città sono pronte al ritorno in classe degli alunni. Ma c'è già chi, come gli Istituti comprensivi ha accolto i ragazzi tra i banchi.

Nel frattempo le altre scuole, dopo le giornate di orientamento virtuale messe in atto nei modi più diversi e creativi, hanno iniziato a programmare il prossimo anno di lezioni. Infatti, sono state aperte le iscrizioni e visto il periodo, i vari istituti si sono attrezzati per consentire l'accesso alle procedure esclusivamente on-line.

Le domande rimarranno aperte fino alle ore 20 di lunedì 25 gennaio. Una procedura semplificata, per la quale si potranno seguire i passaggi riportati sui siti degli Istituti interessati.