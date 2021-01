C'è tempo fino al prossimo 8 febbraio per presentare le domande per partecipare al servizio civile con l'associazione "Misericordia". Anche quest'anno si rinnova la possibilità di crescita professionale e sociale per tanti giovani. Un anno a contatto con le persone, per offrire un aiuto concreto, partendo da un semplice sorriso. Fare il servizio civile è già una grossa opportunità, ma farlo in Misericordia significa fare un'esperienza unica in mezzo a gente che aiuta la gente. Quindi cari ragazzi: chiamateci per saperne di più e fate domanda al servizio civile».

L'invito dell'associazione che dà notizia dell'iniziativa.

C'è tempo fino al'8 febbraio per partecipare. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni. Le domande vanno presentate in sede dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 previa richiesta di appuntamento. Il titolo del progetto è "S.I.R.E." sistema integrato risposta emergenza 2020. Le domande, dunque, dovranno essere inoltrate entro il prossimo 8 febbraio per fare il servizio civile con l'associazione "Misericordia".