C'è tempo fino al prossimo 22 gennaio alle ore 12 per presentare la domanda per il contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, anno scolastico 2020-21.

Possono accedere al contributo di studenti in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Patrica; indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.493,71 euro; frequenza nell'anno scolastico 2020-2021 negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e paritarie.

La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Patrica, ulteriori informazioni possono essere richieste nell'ufficio dei Servizi sociali del Comune, telefono 0775 807828. Tutte le informazioni anche sul sito istituzionale.