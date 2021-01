L'anno si apre con una brutta notizia per quasi 71.000 laziali. Secondo Facile.it, avendo nel 2020 denunciato un incidente con colpa, dovranno fare i conti con un peggioramento della classe di merito e con un aumento dell'Rc auto.

Il valore risulta inferiore rispetto a un anno fa (-48,6%) a causa del Covid, delle limitazioni e del conseguente calo dei sinistri. La polizia stradale, in Ciociaria, ha rilevato un calo del 22% degli incidenti, del 16% degli scontri mortali e del 78% delle persone ferite.

In Ciociaria, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa è pari all'1,51%, il valore più basso registrato nella regione.

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; per assicurare un veicolo in provincia di Frosinone a dicembre 2020 occorrevano, in media, 397,60 euro, vale a direil15,36% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.