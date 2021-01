Migliorano le condizioni del ventottenne che domenica mattina è stato trovato privo di sensi in un bosco ad Arnara. Il ragazzo è tuttora ricoverato all'ospedale "San Camillo" di Roma dove è stato trasferito con un'eliambulanza l'altro ieri.

A trovare il giovane in un fossato, in uno stato di ipotermia, è stato il fratello che era andato a caccia con alcuni compagni. Subito sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure ha disposto per il ventottenne il ricovero in una struttura ospedaliera più attrezzata per le cure del caso. È stato pertanto richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Le condizioni del ragazzo sono migliorate e resta ricoverato nell'ospedale romano.