Sono stati 12.532 i positivi al Coronavirus in Italia nella giornata di ieri. Con 91.656 tamponi effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono state 448, per un totale di 79.203 dall'inizio della pandemia. Domenica i nuovi contagi erano stati 18.627 con 139.758 tamponi, 361 le vittime. Mentre sabato 483. Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di domenica.

Ancora in crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 176 in più (domenica +167), 23.603 in totale. Mentre le terapie intensive sono cresciute di 27 unità (domenica +22), con 168 ingressi giornalieri. E sono 2.642 in totale.

In totale i casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono stati 2.289.021, le vittime 79.203. Gli attualmente positivi sono 575.979 (-3.953), i dimessi e i guariti 1.633.839 (+16.035). In isolamento domiciliare ci sono 549.734 persone (-4.156). Trovato intanto il nuovo paziente 1 di Covid-19 in Italia: è una donna milanese di 25 anni, sottoposta il 10 novembre 2019 a una biopsia della pelle per una dermatosi atipica. Questo caso si colloca quindi prima del bambino di quattro anni di cui era stata documentata la presenza del virus con un test effettuato nel dicembre 2019.

Per quanto riguarda invece la regione Lazio, su oltre 10.000 tamponi (-1.205 rispetto al giorno precedente), si sono registrati 1.254 casi positivi (-492). I decessi sono stati 45, vale a dire 28 in più rispetto a domenica. Poi 1.113 guariti. Alessio D'Amato, assessore regionale alla sanità, sintetizza così: «Aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%. I casi a Roma città scendono a quota 500. Nelle province si sono registrati 263 nuovi casi e 7 decessi. C'è poi il capitolo dedicato ai test rapidi per gli studenti: su oltre 10.000 posti disponibili, le prenotazioni sono state 6.193. Da quando è partito il servizio "Scuola sicura".