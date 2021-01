Le scuole restano chiuse anche questa settimana a Castelnuovo Parano. Sono ancora trenta i casi attivi positivi al Covid-19. Decisamente troppi. Per questo il sindaco De Bellis ha firmato l'ordinanza che ne decreta l'apertura solo il 18 gennaio.

«Siamo convinti che la prudenza, un atto di coraggio, una immensa attenzione e rispetto verso i nostri bimbi, i genitori, i nonni, sia dovuta. I casi sono ancora tanti e non vogliamo assolutamente mettere a rischio la nostra popolazione. Abbiamo toccato con mano e visto nei giorni passati che ci vuole poco a perdere il controllo. Ed è estremamente preoccupante rilevare il numero così elevato per un piccolo paese, vedere che la curva sale tantissimo e non scende, ma soprattutto vedere combattere contro il maledetto virus anche dei giovanissimi» ha dichiarato.

«I nostri ragazzi sono bravissimi e avranno tutto il tempo per recuperare - ha aggiunto - inoltre attuano già da tempo la nuova didattica a distanza. Rinnovo ancora l'invito a mantenere tutte le dovute precauzioni, il rispetto delle regole, infine un immenso augurio ed abbraccio forte di cuore a tutti coloro che in questo momento combattono per guarire questo brutto e terribile nemico invisibile».

Riaprono invece oggi le scuole di Ausonia. «Per fortuna - ha detto il sindaco Cardillo - in questi giorni non abbiamo registrato nuovi casi Covid rilevanti e il "contact tracing" dei casi positivi è sotto controllo.

Non ci risultano ad oggi studenti coinvolti con le famiglie in quarantena». Quindi ha invitato ancora una volta tutti alla massima attenzione e al rispetto delle regole. Giovedì 7 gennaio sono ritornati a scuola gli studenti di tutti gli altri paesi dell'istituto comprensivo di Esperia.