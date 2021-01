Una serata finita in tragedia quella di ieri. A Martina Franca (Taranto) un fatale incidente è costato la vita ad una ragazza di soli 19 anni.

La giovane era alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause in fase di accertamento, si è schiantata contro il muretto di un'abitazione, in corrispondenza di un incrocio, ribaltandosi.

Inutili i soccorsi, per la 19enne non c'è stato nulla da fare. L'impatto le è stato fatale. Dolore e sconcerto tra familiari e amici ancora sotto choc.