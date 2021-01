Grande festa ieri per la signora Pasqua Barbona che ha condiviso con i figli, nipoti e pronipoti questo bellissimo traguardo: quello di 102 anni di vita. Da tempo la signora vive a Paliano dalla figlia Dina. Questo evento rappresenta, in un momento di incertezze e timori, una luce di speranza per tutti in particolar modo per i giovani. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.