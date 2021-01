Un altro anno si è chiuso e per l'edificio ex Ipab Rodilossi in via Melegranate, di proprietà regionale, non è stato fatto nulla, dopo anche i tanti annunci in merito ad interventi che erano stati annunciati almeno per metterlo in sicurezza a seguito anche di ordinanza.

Un pezzo alla volta la struttura sta cadendo a pezzi e rischia di essere un serio pericolo per l'incolumità pubblica visto che a ridosso dell'edificio ci sono due strade pubbliche e su un lato anche abitazioni.

Da anni è al centro di appelli, in particolare da Giulio Rossi del gruppo Fb "Alatri Abbandonata", visto il suo stato di degrado e pericolo. Poi dietro solo le citazioni si sono interessati anche il consigliere di Alatri in Comune Tarcisio Tarquini che ha fatto appelli ad esponenti e uffici regionali. Si spera che in questo 2021 accada qualcosa sul fronte messa in sicurezza.