Sono trascorsi cinque anni da quella data per lei diventata come un secondo compleanno. Perché quel giorno dell'11 gennaio 2016 Veronica Virgili 21 anni, di Ferentino, è tornata a vivere. Grazie a un cuore nuovo che le è stato trapiantato. Oggi festeggia il suo quinto "complicuore" e lo fa ringraziando lasua famigliache non l'ha mai fatta sentire sola, e soprattutto il personale medico dell'ospedale "Bambino Gesù". E proprio a loro ma anche a tutto il personale sanitario d'Italia e del mondo, rivolge il grazie anche per tutto quello che in questi mesi hanno fatto e continuano a fare per salvare vite e aiutare chi sta combattendo contro il Covid-19.

Veronica non ha mai smesso di trasmettere la sua straordinaria gioia, determinazione, nell'affrontare ogni momento della sua vita. Frequenta la facoltà di Scienze Politiche all'Università Sapienza di Roma, coltiva i suoi hobby. Il suo sorriso, la sua energia, la sua straordinaria forza sono l'esempio più bello da trasmettere alle future generazioni. Ha dimostrato da subito la sua determinazione, mentre l'amore della sua famiglia e la professionalità dei medici che le hanno salvato la vita resteranno per sempre impressi nel suo nuovo cuore.

Quella di oggi è una data speciale per lei. L'11 gennaio 2016, le è stato trapiantato il nuovo cuore. Festeggerà anche oggi con la sua splendida famiglia: mamma Sara, papà Sandro, il fratello Riccardo.