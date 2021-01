Fiamme in località Scaffa ad Arpino nella notte tra sabato e domenica. A prendere fuoco una piccola struttura dietro a un bar da poco ristrutturato. Il magazzino era utilizzato come rimessa; dentro c'erano tavoli e sedie. Fortunatamente l'incendio non ha interessato il bar-trattoria dove di recente erano stati ultimati i lavori di ristrutturazione.

Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora che si sono precipitati nel locale, lungo la regionale 82. I pompieri sono giunti sul posto intorno a mezzanotte e hanno subito attivato le procedure per spegnere l'incendio e salvare il più possibile della struttura.

A lanciare l'allarme è stato un residente della zona Scaffa che, preoccupato dal fumo che vedeva da casa sua, ha allertato la macchina dei soccorsi. Per ricostruire l'origine dell'incendio sono a lavoro i carabinieri della stazione di Isola del Liri, anche loro accorsi sul posto l'altra notte.