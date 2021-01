«È il comunicato che mai avrei voluto diffondere». Il sindaco di Esperia, Giuseppe Villani, ancora addolorato per la prematura scomparsa di Emilio Colino, aggiorna il triste bollettino dei casi positivi al Covid in paese. Centoventitré le persone che hanno contratto il virus finora, ottantadue le negativizzate, quaranta attualmente in isolamento domiciliare. «Come sindaco e come amministrazione siamo vicini al dolore che ha colpito la famiglia di Emilio e che ha addolorato tutta la comunità. È giusto fare una riflessione tutti insieme. In questo difficile momento è necessario tenere alto il livello di sorveglianza individuale e collettiva. Ostacolare la diffusione è un bene per tutti noi. È doveroso da parte mia come primo cittadino ma anche come esperiano invitare tutti ad osservare le misure di sicurezza necessarie a contrastare l'avanzata del virus».

Non si abbassa la guardia nei piccoli centri della valle dei santi. A Sant'Apollinare, il sindaco Enzo Scittarelli ha ordinato la sanificazione degli edifici scolastici in vista della riapertura delle scuole. Grande adesione, non solo da parte degli alunni, ma anche da parte del personale scolastico ha ottenuto l'iniziativa dell'ammini strazione comunale di Pignataro Interamna del sindaco Benedetto Murro, uno screening facoltativo sugli alunni e il personale delle scuole medie e delle elementari. L'amministrazione, infatti, ha realizzato nei primi giorni dell'an no un gazebo dedicato alla popolazione scolastica, personale e studenti, che, semplicemente firmando una liberatoria e prenotandosi, si sono potuti sottoporre al test velocemente e senza spostarsi dal paese».