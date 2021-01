Il prossimo Censimento generale dell'agricoltura dell'Istat si svolgerà tra i primi di gennaio e il 30 giugno 2021. Sono chiamate a parteciparvi tutte le aziende agricole presenti in Italia: circa 1,7 milioni. Nei prossimi giorni anche per la provincia di Frosinone partirà il censimento che vedrà anche gli uffici CAA Acli di Frosinone impegnati in questa rilevazione. Sono già stati definiti con le Regioni i documenti metodologici relativi ai controlli macro e micro e alla rilevazione dei beni collettivi, è stata anche messa a punto la metodologia per la predisposizione della lista censuaria.

Il direttore tecnico nazionale del Centro di Assistenza Agricola ACLI (CAA Acli) Paolo Bartoli chiarisce «che tutti gli interessati, stanno già ricevendo le lettere, ma verranno anche contattati dai nostri funzionari che operano sul territorio. Chiedo a tutti gli agricoltore la massima disponibilità per una rilevazione puntuale e precisa nel rispondere alle domande inerenti la propria azienda agricola».