Prosegue l'articolato programma di interventi in materia urbanistica promosso dall'Amministrazione Ottaviani, che è risultata assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni nell'ambito del progetto per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie. Nell'ambito della delocalizzazione degli uffici Mise nella nuova sede di Via Mascagni, il settore lavori pubblici, coordinato da Fabio Tagliaferri, comunica che è stato effettuato, nei giorni scorsi, il trasferimento della scuola d'infanzia Pinocchio nell'edificio ex Lombardo Radice, con ingresso separato rispetto al Cpia.

A questo punto, effettuato il trasferimento e la liberazione dei locali nell'immobile storico di piazzale Kambo, sarà la volta degli interventi di recupero storico, artistico e culturale dei due edifici presenti davanti alla stazione ferroviaria, conformemente all'inserimento in un progetto di turismo enogastronomico ed identitario, messo in rete proprio richiamando la tradizione delle Ferrovie italiane.