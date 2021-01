Tragedia a Genzano, dove stanotte un uomo di 37 anni si è suicidato nel garage della sua abitazione. Poco prima di commettere il drammatico gesto, aveva telefonato ad una sua amica annunciandogli l'intento suicida.

Il 37enne, dunque, solo in casa, si è stretto una corda al collo che aveva precedentemente appeso ad un tubo al soffitto. Nel frattempo la donna si era rivolta ai carabinieri ma i militari non sono riusciti ad arrivare per tempo sul posto.

Carabinieri, vigili del fuoco e sanitari si sono trovati davanti al fatto compiuto: il giovane, un operatore del 118, si era tolto la vita. Lascia così sole moglie e figlioletta di pochi mesi. Un gesto che ha sconvolto l'intera comunità. Ora le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica.