Del progetto iniziale resterà ben poco alla città ma qualcosa riguardo i vecchi Contratti di Quartiere, che avrebbero dovuto collegare il quartiere Piagge alle Civette, è per fortuna rimasto. In questi giorni ad esempio la regione Lazio, attraverso i propri uffici, ha approvato, per le opere dei Contratti di Quartiere II " Piagge-Civette", la rimodulazione del programma degli interventi di competenza comunale, che comprende anche l'opera denominata "Lavori di costruzione via Portadini - tratto dalla chiesa alle Piagge" per un importo complessivo di 115mila euro.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha espresso parere favorevole alla rimodulazione al programma degli interventi di competenza del Comune e uno di questi è proprio questo stradello.