C'è tempo fino a martedì prossimo alle ore 12.30 per presentare la manifestazione di interesse per l'individuazione di esercizi commerciali presso i quali utilizzare il bonus di solidarietà alimentare a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto. Il Comune di Monte San Giovanni Campano intende concedere buoni alimentari a favore di persone in difficoltà.

Il beneficio consisterà nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari, di beni di prima necessità, di farmaci. Consisterà, inoltre, in un credito che potrà essere speso presso uno o più soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con l'ente un'apposita convenzione in seguito alla manifestazione di interesse. I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere spesi entro il 21 marzo 2021. Con l'avviso pubblicato sul sito istituzionale il Comune intende individuare gli esercenti disponibili all'accettazione di buoni spesa per l'acquisto di beni di genere alimentari, di beni di prima necessità e farmaci.

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli esercenti che hanno la propria attività nel territorio di Monte San Giovanni Campano. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione prevista anche di natura fiscale necessaria per consentire al Comune il pagamento delle somme dovute.

Il buono spesa deve riportare sul retro la data di utilizzo e deve essere debitamente timbrato e sottoscritto dall'esercente e firmato dal beneficiario. I soggetti interessati al bando devono presentare un'apposita istanza al Comune a mano all'ufficio protocollo o via mail all'indirizzo istituzionale protocollo.msgc@pec.ancitel.it. Per ogni informazione è possibile contattare le assistenti sociali comunali ai numeri 0775289510 - 0775289984 oppure allo 0775289991.