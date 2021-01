Rifiuti abbandonati lungo il torrente La Forma in zona La Piana. I cittadini sono indignati per quanto emerso nelle scorse ore: buste nere contenenti un po' di tutto abbandonate tra il verde della campagna.

È forte l'indignazione a Castelliri per la discarica a cielo aperto ritrovata a pochi giorni dalle festività appena concluse. Qualcuno per disfarsi dei rifiuti ha pensato di buttare tutto insieme, senza differenziare, e abbandonare i sacchi lungo il torrente.

Forse l'idea era proprio quella di buttare tutto in acqua inquinando ancor di più l'ambiente. È invece indispensabile avere rispetto del verde e degli spazi comuni perché comportamenti del genere, oltre che ad essere perseguibili per legge, denunciano uno scarso senso civico che, in tempi di emergenza sanitaria, dovrebbe invece prevalere.