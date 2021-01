Proseguono i lavori di ampliamento dell'ecocentro e presto l'area disporrà di spazi raddoppiati per la gestione dei rifiuti urbani. Fa il punto della situazione l'assessore all'Ambiente Elisa Guerriero, che spiega: «Proseguono i lavori al centro di raccolta comunale. Dopo la sistemazione del terreno, si attendono i tempi tecnici necessari per il suo compattamento e poi si proseguirà con le opere rimanenti che consentiranno, entro un paio di mesi, di avere la superficie dell'isola ecologica quasi raddoppiata.

Ceprano e i suoi cittadini hanno mostrato subito molta attenzione alla corretta gestione dei rifiuti - osserva soddisfatta l'assessore - Anche se talvolta incivili depositano i rifiuti impropriamente, la maggioranza della popolazione sa che fare bene la raccolta differenziata serve a tutti. Senza contare il dato di dicembre, ancora in fase di analisi. Lo scorso mese, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta si è attestata al 75%, un grande risultato visto il quantitativo di rifiuti indifferenziati che il Covid ha prodotto.

Il servizio per i rifiuti urbani è puntuale, quotidiano, pieno di mille variabili, per cui è necessario l'impegno di tutti per raggiungere obiettivi come quelli che stiamo perseguendo e per i quali ringrazio la cittadinanza».

Inoltre, la fruizione h24 del centro agevolerà anche chi non riesce a seguire il calendario della differenziata. Dunque, un intervento che potenzia il servizio e assicura più attenzione all'ambiente ed al decoro urbano, oltre a tutelare la salute pubblica.

L'intervento viene realizzato con un investimento complessivo di 222.972,34 euro, di cui l'80% coperto con fondi regionali, la restante parte da fondi comunali. L'Amministrazione aveva provveduto ad acquisire aree private confinanti con l'attuale centro di raccolta per realizzare il progetto, che prevede appunto l'aumento della superficie destinata al deposito dei rifiuti differenziati. I fondi sono stati messi a disposizione dalla Regione Lazio con il bando 2016, più una quota di compartecipazione del Comune inserita nell'avanzo di amministrazione vincolato.