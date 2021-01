Sono 57.796 i vaccinati nel Lazio con una crescita di 7.563 in 24 ore. La Asl di Frosinone resta prima nel Lazio per numero di dosi somministrate con 5.404 (più 469 in 24 ore). A seguire la Asl Roma 5 con 5.171 davanti alla Roma 2 con 5.115, mentre retrocede dal secondo al quarto posto la Asl Roma 6 con 5.114.

Più staccate le altre province: Viterbo ne ha somministrati 3.137, Latina 3.014 e Rieti 1.465.

Alle ore 12, nel Lazio erano 53.606, di cui 5.162 in provincia di Frosinone. Sempre a ieri mattina le vaccinazioni in Italia erano 413.121. Il Lazio è la prima regione per somministrazioni eseguite davanti alla Sicilia (44.211), all'Emilia Romagna (41.790) e alla Campania (40.121).

Per percentuale di vaccini iniettati rispetto alle dosi ricevute Campania e Toscana sono 59,9%, Veneto al 58,9%, Lazio al 56,4% e Sicilia al 56,2%. Il dato peggiore in Calabria, 21,9%.