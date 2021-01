Un altro incidente nel tratto di strada a ridosso dell'incrocio funesto, lungo la via Casilina nord, all'ingresso di Ferentino. Giovedì pomeriggio un'auto si è schiantata contro un lampione della pubblica illuminazione demolito, lasciando al buio tutta la zona a sera e notte seguenti.

L'automobilista ignoto, visto che all'arrivo dei carabinieri, più tardi, non c'era più traccia né del veicolo danneggiato né del guidatore, si è salvato proprio grazie al palo, altrimenti sarebbe finito nel profondo canale pieno di acqua a lato strada. Oltre a buttare giù il punto luce sono stati tranciati i cavi con l'interruzione della rete elettrica.

Ieri mattina il gestore dell'impianto è intervenuto, ripristinando la corrente elettrica, ma senza sostituire il lampione per ora mancante. Dunque questa volta è andata diversamente rispetto ai precedenti incidenti purtroppo mortali, uno avvenuto proprio in pieno crocevia e l'altro poco prima sulla Casilina nord.

Intanto cresce l'attesa per la rotatoria stradale i cui tempi purtroppo non saranno brevi. L'opera sorgerà nel 2022, se tutto andrà bene nel primo semestre del prossimo anno. La pericolosità del tratto di strada è perfino peggiorata, dal momento che, come avviene all'ingresso sud, in località Campo sportivo, negli anni sono nate nuove attività commerciali e di pari passo è aumentata la mole del traffico automobilistico.

In merito ai prossimi importanti lavori stradali, il 2021 è l'anno del cantiere della nuova rotatoria che nascerà all'ingresso nord di Ferentino.