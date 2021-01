In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell'Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio sarebbero tre le Regioni arancioni a partire da lunedì (il week end è per tutti di quel colore). Si tratta di Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia. Ma anche Sicilia e Veneto sono state inserite nella stessa zona perché lo hanno richiesto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così firmato l'ordinanza per il cambio di colore delle cinque Regioni. Intanto l'Rt nazionale sale a 1,03, sorpassando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell'1.

Ecco i dati delle Regioni, con indicato tra parentesi l'intervallo inferiore dell'Rt. Abruzzo 0,9 (0,83), Basilicata 0,83 (0,67), Calabria 1,14 (1,04), Campania 0,83 (0,76), Emilia-Romagna 1,05 (1,03), Friuli 0,91 (0,86), Lazio 0,98 (0,94), Liguria 1,02 (0,95), Lombardia 1,27 (1,24), Marche 0,93 (0,82), Molise 1,27 (0,96), Piemonte 0,95 (0,92), Provincia Bolzano 0,81 (0,75), Provincia di Trento 0,85 (0,79), Puglia 1 (0,96), Sardegna 1,02 (0,95), Sicilia 1,04 (0,99), Toscana 0,9 (0,87), Umbria 1,01 (0,95), Val d'Aosta 1,07 (0,87), Veneto 0,97 (0,96). Si nota che la Lombardia sfiora la zona rossa e che ci sono dieci regioni la cui media ha raggiunto o superato superato la soglia dell'1.